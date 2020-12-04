Екимов стал единственным кандидатом на пост президента Федерации велосипедного спорта РФ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов будет единственным кандидатом на выборах главы организации. Об этом сообщил ТАСС член президиума ФВСР Александр Гусятников.

Кандидатура 54-летнего Екимова была утверждена на заседании президиума организации. Отчетно-выборная конференция федерации состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге.

"Вячеслав Екимов будет единственным кандидатом", - сказал собеседник агентства.

Екимов возглавляет Федерацию велосипедного спорта России с 2016 года.