"Зенит" откроет один сектор для болельщиков на матч РПЛ с "Уралом"

18 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 23 ноября в городе прекращается доступ зрителей на спортивные мероприятия, а также ограничивается посещение катков. "Зенит" обратился к администрации Санкт-Петербурга с просьбой согласовать ограниченное количество зрителей. Запрос клуба был удовлетворен и на игру с "Уралом" смогут прийти посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов категории "бизнес-клубы", размещающиеся в секторе А107.

Матч "Зенит" - "Урал" пройдет 5 декабря. Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ.