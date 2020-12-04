В школе фигурного катания "Хрустальный" заявили об отсутствии случаев COVID-19

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Никто из воспитанников школы фигурного катания "Хрустальный", где тренирует Этери Тутберидзе, не заражен коронавирусом. Об этом ТАСС рассказал Ренат Лайшев, генеральный директор центра спорта "Самбо-70", в который входит отделение "Хрустальный".

Перед стартом пятого этапа Кубка России по фигурному катанию стало известно об обнаружения коронавируса у ряда лидеров сборной страны. В их числе Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев и Алена Косторная.

"У нас все нормально, ни у кого вируса нет, - сказал Лайшев. - Тех, кто начинает испытывать слабость или недомогание, я сразу отправляю домой, чтобы они не подвергали свое здоровье опасности, потому что ослабленный организм может легче подхватить этот вирус".

Также директор центра рассказал о самочувствии Тутберидзе. "У нее просто недомогание, не связанное с коронавирусом, поэтому она сейчас работает дистанционно", - отметил он.

В субботу в Кубке России должна выступить ученица тренера Камила Валиева. По словам Лайшева, фигуристка готова выйти на старт.