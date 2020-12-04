СМИ: старт сезона НХЛ может быть перенесен на 15 января 2021 года

ТАСС, 4 декабря. Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может стартовать 15 января. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн.

A Jan. 15 start is now being discussed, source says, really no choice given that Jan 1 doesn’t seem realistic at this point. Economic issues still unresolved but both sides keep talking about other issues around season planning. As Frank says below, some positive vibes https://t.co/0uMf6FViG2 — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) December 4, 2020

По его словам, в данный момент 15 января рассматривается как наиболее реалистичная дата старта сезона. Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн заявлял, что регулярный чемпионат планируется начать 1 января. Однако Лебрюн отмечает, что в настоящее время это кажется невозможным, так как не решены многие экономические и организационные вопросы между руководством НХЛ и профсоюзом игроков (NHLPA).

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