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НХЛ

СМИ: старт сезона НХЛ может быть перенесен на 15 января 2021 года

Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн заявлял, что регулярный чемпионат планируется начать 1 января

ТАСС, 4 декабря. Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может стартовать 15 января. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн.

По его словам, в данный момент 15 января рассматривается как наиболее реалистичная дата старта сезона. Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн заявлял, что регулярный чемпионат планируется начать 1 января. Однако Лебрюн отмечает, что в настоящее время это кажется невозможным, так как не решены многие экономические и организационные вопросы между руководством НХЛ и профсоюзом игроков (NHLPA).

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По информации журналиста TSN Фрэнка Серавалли, в регулярном чемпионате следующего сезона команды могут сыграть по 56 матчей.

Ранее Лебрюн сообщал, что несколько клубов НХЛ изучают возможность проведения матчей предстоящего сезона на открытом воздухе для допуска болельщиков на стадионы. Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса был доигран в "пузырях", организованных в канадских Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала "Тампа", которая обыграла "Даллас" со счетом 4:2 в финальной серии.

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