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Футбол в России

ЦСКА продлил контракт с хорватским футболистом Бистровичем

Новое соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона-2024/25
Кристиян Бистрович Денис Тырин/ТАСС
Описание
Кристиян Бистрович
© Денис Тырин/ТАСС

ТАСС, 4 декабря. Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

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Ранее соглашение с 22-летним игроком действовало до июня 2022 года, теперь - до окончания сезона-2024/25.

Бистрович стал игроком ЦСКА в 2018 году. Он провел за московский клуб 84 матча, в которых отметился пятью голами. В составе армейцев хорват становился обладателем Суперкубка России (2018).

В нынешнем сезоне на счету Бистровича 16 матчей и два забитых мяча.

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