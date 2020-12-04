Клубный чемпионат мира по футболу 2021 года пройдет в прежнем формате в декабре

ТАСС, 4 декабря. Япония примет клубный чемпионат мира - 2021, который пройдет в прежнем формате с участием семи команд в декабре. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Мы решили организовать клубный чемпионат мира в текущем формате снова в декабре 2021 года в Японии. У Японии богатая история организации этого турнира", - сказал Инфантино.

Говоря о сроках проведения чемпионата мира в новом формате, Инфантино заявил, что пока неизвестно, когда пройдет турнир. "Мы решили отложить его проведение, но этот турнир все еще остается в повестке, мы просто не знаем, когда он пройдет. Клубы и болельщики хотят видеть этот турнир, он пройдет в Китае, но когда, нам еще предстоит решить. Я уверен, что новый клубный чемпионат мира будет лучшим клубным турниром в мире", - отметил глава ФИФА.

Ранее ФИФА приняла решение перенести клубный чемпионат мира, который был запланирован в Катаре на конец декабря 2020 года, на начало февраля 2021-го.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Действующим победителем турнира является английский "Ливерпуль". Ранее планировалось, что с 2021 года турнир будет проходить по новому формату: в чемпионате мира будут принимать участие 24 команды вместо семи, соревнования будут проходить каждые четыре года вместо Кубка конфедераций. Первый турнир в новом формате должен был пройти летом 2021 года в Китае.