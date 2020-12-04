Домашний стадион футбольного клуба "Наполи" официально назван в честь Диего Марадоны

Такое решение было предложено мэром Неаполя Луиджи де Маджистрисом и единогласно принято всеми членами городского совета, заседание которого состоялось в пятницу.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Он выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год, став двукратным чемпионом Италии, обладателем кубка и суперкубка страны и победителем Кубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Марадона стал чемпионом мира (1986).