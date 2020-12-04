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Умер Диего Марадона

Домашний стадион футбольного клуба "Наполи" официально назван в честь Диего Марадоны

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет
© EPA-EFE/CIRO FUSCO

ТАСС, 4 декабря. Городской совет итальянского Неаполя официально назвал домашний стадион футбольного клуба "Наполи" в честь аргентинского футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Неаполя.

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Такое решение было предложено мэром Неаполя Луиджи де Маджистрисом и единогласно принято всеми членами городского совета, заседание которого состоялось в пятницу.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Он выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год, став двукратным чемпионом Италии, обладателем кубка и суперкубка страны и победителем Кубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Марадона стал чемпионом мира (1986).

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Марадона, ДиегоУмер Диего Марадона
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