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Фигурное катание

Бойкова и Козловский пропустят пятый этап Кубка России по фигурному катанию

Тесты спортсменов на коронавирус дали отрицательный результат
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 4 декабря. Чемпионы Европы в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не примут участия в пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который пройдет в Москве, из-за простуды партнерши. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Отмечается, что тесты на коронавирус, сданные Бойковой и Козловским, дали отрицательный результат.

Фигуристы являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2019), чемпионами России (2020) и серебряными призерами юниорского чемпионата мира (2017). Также на их счету победы на этапах Гран-при в Канаде (2019) и в России (2019, 2020).

Соревнования пройдут на арене "Мегаспорт" в Москве с 5 по 8 декабря.

Теги
Фигурное катание
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