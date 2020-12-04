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Зимние олимпийские виды спорта

Россияне заняли весь пьедестал на первых в сезоне КМ соревнованиях по лыжной акробатике

В активе россиянок бронзовая награда
Максим Буров EPA-EFE/JEFF SWINGER
Описание
Максим Буров
© EPA-EFE/JEFF SWINGER

ТАСС, 4 декабря. Российский фристайлист Максим Буров стал победителем этапа Кубка мира в лыжной акробатике. Первые в сезоне соревнования в этой дисциплине состоялись в финской Руке.

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Чемпион мира показал результат 126,24 балла. На втором и третьем местах расположились его соотечественники Павел Кротов (120,36) и призер Олимпийских игр Илья Буров (118,10). Станислав Никитин (98,23) и Арсений Вагин (63,63) не сумели пройти в финальную часть соревнований, заняв в итоговом протоколе 16-е и 28-е места соответственно.

У женщин лучшей среди россиянок стала Анастасия Прыткова, занявшая третье место (71,53). Победу одержала представительница Австралии Лора Пил (83,87), серебряную награду завоевала немка Эмма Вайс (80,95). Россиянка Любовь Никитина стала восьмой (60,16).

Этап Кубка мира завершится 5 декабря.

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