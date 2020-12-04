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Зимние олимпийские виды спорта

Курашов: российские фристайлисты вышли на свой уровень, несмотря на сложную подготовку

В пятницу россияне заняли весь на первых в сезоне Кубка мира соревнованиях по лыжной акробатике
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сборная России по фристайлу вышла на свой уровень на этапе Кубка мира в финской Руке, несмотря на сложную подготовку к сезону из-за коронавируса. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

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Победителем этапа Кубка мира в лыжной акробатике стал чемпион мира Максим Буров. На втором и третьем местах расположились его соотечественники Павел Кротов и призер Олимпийских игр Илья Буров. В аналогичной дисциплине у женщин россиянка Анастасия Прыткова заняла третье место.

"Мы очень довольны выступлением, конкуренция была действительно серьезная. У нас был очень сложный сезон подготовки, где мы были лишены возможности надлежащим образом готовиться, в отличие от наших зарубежных конкурентов. Можно сказать, что наши акробаты уже вышли на свой уровень", - отметил Курашов.

Этап Кубка мира завершится 5 декабря.

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