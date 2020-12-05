Матчами участников Лиги чемпионов и "Спартака" стартует 17-й тур РПЛ

ТАСС, 5 декабря. Четырьмя встречами в субботу стартует 17-й тур чемпионата России по футболу. Свои матчи проведут три участника Лиги чемпионов - "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар", а также московский "Спартак".

После 16 туров в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) образовалось три лидера. "Зенит", ЦСКА и "Спартак" набрали по 32 очка. Команда из Санкт Петербурга в субботу примет екатеринбургский "Урал", начало - 19:00 мск. Красно-белые на "Открытие-Арене" сыграют с "Тамбовом", встреча начнется в 16:30 мск.

18 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 23 ноября в городе прекращается доступ зрителей на спортивные мероприятия, а также ограничивается посещение катков. Позднее "Зенит" обратился к администрации города с просьбой согласовать ограниченное количество зрителей. Запрос клуба был удовлетворен и на игру с "Уралом" смогут прийти посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов категории "бизнес-клубы", размещающиеся в секторе А107. По информации газеты "Спорт-Экспресс", встречу смогут посетить 1700 человек.

"Зенит" ни разу не проигрывал "Уралу" в матчах премьер-лиги, одержав 16 побед при трех ничьих. В первом круге в Екатеринбурге команды разошлись миром (1:1), в прошлом сезоне на "Газпром-Арене" хозяева разгромили соперника со счетом 7:1. Екатеринбуржцы не проигрывают в чемпионате России на протяжении пяти последних матчей (три ничьи и две победы) и с 19 очками занимают 11-е место в турнирной таблице. Действующий чемпион в последних двух выездных играх не сумел одержать побед, сыграв вничью с грозненским "Ахматом" (2:2) и тульским "Арсеналом" (0:0).

В составе "Зенита" из-за дисквалификации на поле не сможет выйти опорный полузащитник Вильмар Барриос. Под вопросом участие в матче нападающего Артема Дзюбы, защитников Вячеслава Караваева, Деяна Ловрена и Ярослава Ракицкого, а также полузащитника Вендела.

"Спартак" сыграет против ослабленного "Тамбова"

"Тамбов" с начала сезона испытывает финансовые проблемы. Клуб еще не получил деньги за нынешний сезон, которые должны были быть перечислены от властей региона. Ранее генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила ТАСС, что футболисты написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. По словам Коноваловой, они составляли более 140 млн рублей, однако руководство клуба сумело закрыть долги за летние месяцы.