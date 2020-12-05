Пятый этап Кубка России по фигурному катанию стартует в Москве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Москва принимает пятый этап Кубка России по фигурному катанию, почти все ведущие фигуристы страны пропускают соревнования. Причины - травмы и болезни, вызванные коронавирусной инфекцией.

Пятый этап Кубка России продлится с 5 по 8 декабря. Соревнования пройдут на арене "Мегаспорт", которая в конце ноября принимала российский этап Гран-при. В выходные будут разыграны медали в основной части соревнований, в понедельник и вторник - среди юниоров.

Главной звездой турнира станет Камила Валиева - воспитанница Этери Тутберидзе. Основные соперницы действующий чемпионки мира среди юниоров вынуждены пропустить этап Кубка России - чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и действующая чемпионка Европы Алена Косторная заразились коронавирусом.

По этой же причине турнир пропускает чемпион Европы Дмитрий Алиев. На карантин были отправлены серебряный призер Олимпиады 2018 года Михаил Коляда и Анастасия Гулякова, которые контактировали с зараженными.

Простуда не позволит выйти на старт чемпионам Европы в парном катании Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому. В их отсутствии фаворитом будет пара Анастасия Мишина/ Александр Галлямов - серебряные призеры недавнего Гран-при России. В мужской части соревнований основное внимание будет приковано к Петру Гуменнику, который на Гран-при стал третьим. В танцах на льду - к дуэту Анастасия Скопцова/ Кирилл Алешин.

Москва примет заключительный этап Кубка России. Изначально эти соревнования носили статус отборочных к чемпионату страны, однако травмы и болезни вынудили федерацию пересмотреть правила допуска спортсменов к участию в турнире, который пройдет в конце декабря. Пропуск московского этапа не должен помешать им выступить в Челябинске.