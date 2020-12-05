В субботу состоятся выборы президента Федерации триатлона России

Единственным кандидатом на пост главы организации является Ксения Шойгу.

Кандидатура Шойгу была предложена на пост президента ФТР действующим главой федерации Петром Ивановым, который 30 ноября был избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). "Мы с Ксенией Шойгу и ее командой пишем концепцию развития ФТР, я вижу профессиональный и практический подход Ксении к вопросам развития федерации. Уверен, что она сможет придать ФТР новый импульс и энергию", - отметил Иванов.

Сформированная программа развития Федерации триатлона России на период с 2021 по 2024 год будет представлена в ходе конференции.

Для избрания нового президента ФТР его кандидатуру в ходе голосования должны поддержать две трети делегатов от региональных федераций.

В ходе конференции делегатам также предстоит избрать вице-президентов, генерального секретаря, членов президиума и членов контрольно-ревизионной комиссии федерации. Помимо выборов руководства ФТР сроком на четыре года, в рамках отчетно-выборной конференции планируется представление отчета о проделанной работе за 2020 год и проведение первого совещания нового состава президиума федерации.