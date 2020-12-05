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Махачев оценил в один процент вероятность возвращения в спорт Нурмагомедова

В октябре россиянин на турнире UFC победил американца Джастина Гэтжи, а после боя объявил о завершении спортивной карьеры

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев оценил в один процент вероятность того, что обладатель пояса организации Хабиб Нурмагомедов возобновит спортивную карьеру. Об этом Махачев заявил журналистам.

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"Ну, на сто процентов никто не может сказать, - сказал Махачев. - Пусть будет один процент на то, что Хабиб вернется. Я думаю, он не вернется, хотя наверняка никто не знает. Когда он завершил карьеру, то в душе я подумал, что он молодец и все правильно сделал".

Нурмагомедов в октябре победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом. После боя спортсмен завершил карьеру. "Я был шокирован, не знал, что он будет завершать карьеру. Были слухи, что он хочет подраться с Жоржем Сен-Пьером, и нам он не говорил, что будет завершать карьеру", - добавил спортсмен.

На счету 32-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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