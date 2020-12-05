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Футбол в Англии

Хосеп Гвардиола планирует провести еще 700 матчей до завершения тренерской карьеры

В субботу наставник "Манчестер Сити" проведет 700-ю игру в качестве тренера

ТАСС, 5 декабря. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не планирует в скором времени завершать карьеру. Комментарий специалиста приводит газета The Sun.

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В субботу "Манчестер Сити" встретится дома с "Фулхэмом" в 11-м туре чемпионата Англии. Игра станет 700-й для Гвардиолы в качестве тренера. Клуб Гвардиолы с 15 очками в девяти матчах идет 11-м в турнирной таблице.

"Сейчас будет 700-я игра, но я готов провести еще 700 и после этого завершу карьеру. Хорошо иметь на счету 700 матчей с небольшим количеством поражений", - сказал Гвардиола.

Гвардиоле 49 лет, он занимает пост главного тренера "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время вместе с командой он стал двукратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, Суперкубка Англии (дважды) и Кубка английской лиги (трижды).

Ранее он тренировал германскую "Баварию", с которой трижды стал чемпионом Германии, победителем Кубка Германии (дважды), Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, и испанскую "Барселону", с которой выиграл три титула чемпионата Испании, два Кубка Испании, три Суперкубка Испании, два титула Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и одержал две победы на клубном чемпионате мира.

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