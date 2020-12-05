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Допинг в спорте

Матыцин: нужно разработать меры для защиты спортсменов РФ в связи с "актом Родченкова"

Подписанный Дональдом Трампом документ предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в связи с действием "акта Родченкова" необходимо разработать меры, чтобы минимизировать риски для российских спортсменов. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч Страна"

Президент США Дональд Трамп подписал "акт Родченкова", предусматривающий уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.

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"Есть уже мнение единого спортивного сообщества, включая WADA (Всемирное антидопинговое агентство), что такой шаг может привести к дисбалансу в системе организации контроля и осуществления мер противодействия допингу, - сказал Матыцин. - Ведь тогда одна страна берет на себя право быть неким судьей. Мы к этому относимся негативно, надо будет в ближайшее время подумать, как минимизировать риски для российских спортсменов".

"Акт Родченкова", названный именем главного информатора WADA Григория Родченкова в деле о допинге в российском спорте, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами WADA, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA. Нарушителям грозит штраф в размере до $1 млн и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.

Теги
ДопингТрамп, ДональдМатыцин, Олег Васильевич
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