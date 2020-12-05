Матыцин заявил, что надеется на скорое восстановление прав российских легкоатлетов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется на восстановление прав российских легкоатлетов в ближайшее время. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч Страна".
30 ноября президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) был избран генеральный директор компании "Скоростные магистрали" Петр Иванов.
"Будущее легкой атлетики? Прошли выборы главы федерации, сейчас должен быть конструктивный диалог, мы должны нести ответственность вместе, - сказал Матыцин. - Петр Иванов - грамотный человек, мы уже встречались с ним. У нас времени нет, Иванов сразу связался с [главой рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics)] Руне Андерсеном, в ближайшее время, надеемся, состоится восстановление прав наших спортсменов, даже в нейтральном статусе. Легкая атлетика должна стать семьей, сейчас там есть некая разобщенность".
"Мы обратились в World Athletics для того, чтобы как можно скорее состоялась очная встреча Петра Иванова и [главы World Athletics]Себастьяна Коу, нужно очное общение и определение точек согласия", - отметил министр.
Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе по причине дисквалификации ВФЛА, которая длится с 2015 года. Приостановка выдачи нейтральных статусов была вызвана допинговым делом Данила Лысенко, к которому оказалось причастно бывшее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным.
31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту восстановления, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Срок рассмотрения дорожной карты был продлен до 1 марта 2021 года.