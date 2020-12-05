Матыцин заявил, что надеется на скорое восстановление прав российских легкоатлетов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется на восстановление прав российских легкоатлетов в ближайшее время. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч Страна".

"Будущее легкой атлетики? Прошли выборы главы федерации, сейчас должен быть конструктивный диалог, мы должны нести ответственность вместе, - сказал Матыцин. - Петр Иванов - грамотный человек, мы уже встречались с ним. У нас времени нет, Иванов сразу связался с [главой рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics)] Руне Андерсеном, в ближайшее время, надеемся, состоится восстановление прав наших спортсменов, даже в нейтральном статусе. Легкая атлетика должна стать семьей, сейчас там есть некая разобщенность".

"Мы обратились в World Athletics для того, чтобы как можно скорее состоялась очная встреча Петра Иванова и [главы World Athletics]Себастьяна Коу, нужно очное общение и определение точек согласия", - отметил министр.

Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе по причине дисквалификации ВФЛА, которая длится с 2015 года. Приостановка выдачи нейтральных статусов была вызвана допинговым делом Данила Лысенко, к которому оказалось причастно бывшее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным.

31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту восстановления, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Срок рассмотрения дорожной карты был продлен до 1 марта 2021 года.