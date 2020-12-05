Матыцин отметил профессиональный опыт нового президента Федерации триатлона России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что новый президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу имеет большой профессиональный опыт, который позволит ей успешно руководить организацией, в том числе продвигать ее интересы на международной арене. Об этом министр заявил на конференции ФТР.

Шойгу избрали в субботу единогласно. Она была единственным кандидатом на пост главы ФТР.

"Абсолютно уверен, что Ксения Сергеевна пользуется поддержкой, имеет большой профессиональный и жизненный опыт, реализовано очень много проектов. Надеюсь, что мы будем видеть успехи российского триатлона. Не сомневаюсь, что будет продолжено и успешное сотрудничество с международной федерацией. Российский триатлон всегда был частью международного сообщества", - сказал Матыцин.

Шойгу 29 лет, она занимает должность советника заместителя председателя правления Газпромбанка. Является руководителем организации "Лига героев", которая занимается проведением массовых спортивных мероприятий, в том числе проектов "Забег.РФ", "Гонка героев", "Арена героев".