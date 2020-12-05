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Летние олимпийские виды спорта

Матыцин отметил профессиональный опыт нового президента Федерации триатлона России

Министр спорта РФ рассчитывает на успехи российского триатлона на международной арене
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что новый президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу имеет большой профессиональный опыт, который позволит ей успешно руководить организацией, в том числе продвигать ее интересы на международной арене. Об этом министр заявил на конференции ФТР.

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Шойгу избрали в субботу единогласно. Она была единственным кандидатом на пост главы ФТР.

"Абсолютно уверен, что Ксения Сергеевна пользуется поддержкой, имеет большой профессиональный и жизненный опыт, реализовано очень много проектов. Надеюсь, что мы будем видеть успехи российского триатлона. Не сомневаюсь, что будет продолжено и успешное сотрудничество с международной федерацией. Российский триатлон всегда был частью международного сообщества", - сказал Матыцин.

Шойгу 29 лет, она занимает должность советника заместителя председателя правления Газпромбанка. Является руководителем организации "Лига героев", которая занимается проведением массовых спортивных мероприятий, в том числе проектов "Забег.РФ", "Гонка героев", "Арена героев".

Теги
РоссияЛетние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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