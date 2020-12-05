World Athletics определит квоту российских легкоатлетов для участия в Олимпиаде в марте

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена определиться с количеством российских легкоатлетов, имеющих право выступить на Олимпийских играх в Токио и других крупнейших международных стартах сезона-2021, на заседании совета в марте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

"Решение о квоте из десяти российских нейтральных атлетов было принято до того, как Олимпиаду перенесли, - сказали в пресс-службе. - Новая программа ANA (авторизованные нейтральные спортсмены - прим. ТАСС) будет рассмотрена на заседании совета в марте 2021 года".

Совет World Athletics 12 марта принял решение о возможности выступления на крупнейших международных турнирах сезона-2020 (Олимпиаде и чемпионатах мира) не более 10 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Тогда же совет постановил, что на декабрьском заседании определится с квотой для россиян на сезон-2021. 24 марта Международный олимпийский комитет перенес Игры в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Для участия в Играх в Токио российским легкоатлетам также необходимо выполнить олимпийский норматив. В настоящее время его выполнили более 20 россиян.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, чемпионат мира в помещении - в китайском Нанкине с 19 по 21 марта.