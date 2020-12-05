Футболист "Милана" Ибрагимович заявил, что летом думал о завершении карьеры

ТАСС, 5 декабря. Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович летом хотел завершить карьеру. Комментарий 39-летнего шведского игрока приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Тренер спросил, хочу ли продолжать играть. Я ответил, что больше не хочу выходить на поле, но потом что-то изменилось, - сказал Ибрагимович. - Позвонил в "Милан" и решил продолжить".

Ибрагимович вернулся в "Милан" зимой 2020 года. В новом сезоне чемпионата Италии он с 10 голами в шести матчах возглавляет таблицу бомбардиров. "Милан" с 23 очками в 10 встречах занимает первое место.

Ибрагимович на протяжении карьеры выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы. За сборную Швеции Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.