{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Андрей Антропов переизбран главой Национальной федерации бадминтона России

Многократный чемпион СССР и России возглавляет организацию с 2009 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Андрей Антропов переизбран на пост председателя совета Национальной федерации бадминтона России (НФБР). Об этом ТАСС сообщили в организации.

На эту тему

Переизбрание на новый четырехлетний срок состоялось на очередной конференции федерации, которая проходит в субботу. Согласно уставу федерации, ее руководителем является председатель совета.

Антропову 53 года, российский бадминтон он возглавляет с 2009 года. Он является многократным чемпионом СССР и России, призером чемпионатов Европы, вице-президентом Европейской конфедерации бадминтона.

Председателем наблюдательного совета Национальной федерации бадминтона России является заслуженный юрист РФ, бывший руководитель аппарата Счетной палаты РФ Сергей Шахрай.

Теги
РоссияЛетние олимпийские виды спорта
Бокс
Паслер: на чемпионате России по боксу в Оренбурге был ажиотажный спрос на билеты
Губернатор Оренбургской области отметил, что при максимальной заполняемости зала в 50% поддержка болельщиков ощущалась
Читать полностью