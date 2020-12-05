Андрей Антропов переизбран главой Национальной федерации бадминтона России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Андрей Антропов переизбран на пост председателя совета Национальной федерации бадминтона России (НФБР). Об этом ТАСС сообщили в организации.

Переизбрание на новый четырехлетний срок состоялось на очередной конференции федерации, которая проходит в субботу. Согласно уставу федерации, ее руководителем является председатель совета.

Антропову 53 года, российский бадминтон он возглавляет с 2009 года. Он является многократным чемпионом СССР и России, призером чемпионатов Европы, вице-президентом Европейской конфедерации бадминтона.

Председателем наблюдательного совета Национальной федерации бадминтона России является заслуженный юрист РФ, бывший руководитель аппарата Счетной палаты РФ Сергей Шахрай.