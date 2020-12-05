"Спартак-2" пропустил семь безответных мячей от "Краснодара-2" в матче ФНЛ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Краснодар-2" обыграл со счетом 7:0 московский "Спартак-2" в матче 26-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Голами отметились Максим Кутовой (7-я минута), Эдуард Сперцян (20, 29, 81), Илья Мартынов (37) и Леон Сабуа (60, 75). На 18-й минуте, спустя две минуты после выхода на замену, был удален защитник красно-белых Даниил Петрунин.

Краснодарцы выиграли у "Спартака-2" последние четыре матча. Красно-белые потерпели крупнейшее поражение в текущем сезоне.

"Краснодар-2" после 26 матчей с 29 очками занимает 14-е место таблицы, "Спартак-2" имеет в активе 34 очка и идет 12-м. Краснодарцы в следующем туре в феврале сыграют с калининградской "Балтикой". Столичный клуб примет брянское "Динамо".