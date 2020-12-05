Саночница Демченко перевернулась и ударилась головой на высокой скорости на этапе КМ

ТАСС, 5 декабря. Российская саночница Виктория Демченко перевернулась на большой скорости во время первой попытки на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Альтенберге.

Россиянка не смогла выйти из поворота, спортсменку развернуло в воздухе, после чего она приземлилась на живот и ударилась головой о бортик.

Демченко сумела вернуться на сани и завершить заезд, но на старт второй попытки не вышла.