Футболист "Спартака" Кокорин получил микроповреждение и пропустит матч с "Тамбовом"

ТАСС, 5 декабря. Форвард московского "Спартака" Александр Кокорин получил небольшое повреждение и пропустит игру 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Встреча "Спартак" - "Тамбов" состоится в Москве в субботу, начало - 16:30 мск.

У Кокорина микроповреждение четырехглавой мышцы, которое он получил в игре против волгоградского "Ротора". Возвращение футболиста в общую группу планируется в середине следующей недели.

"Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 32 очка. Идущие впереди "Зенит" и ЦСКА имеют столько же очков, опережая красно-белых по дополнительным показателям.