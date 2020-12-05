В Оренбурге завершился чемпионат России по боксу

ОРЕНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Стали известны чемпионы России по боксу 2020 года. Соревнования завершились в Оренбурге в субботу.

В весовой категории до 49 кг чемпионом страны стал Эдмонд Худоян, в категории до 52 кг победил Василий Егоров, до 57 кг - Всеволод Шумков, до 60 кг - Альберт Батыргазиев, до 63 кг - Габил Мамедов, до 69 кг - Андрей Замковой, до 75 кг - Джамбулат Бижамов, до 81 кг - Имам Хатаев, до 91 кг - Муслим Гаджимагомедов, свыше 91 кг - Ярослав Дороничев.

Победители чемпионата России получат право на участие в квалификационном турнире Олимпийских игр в Токио, который запланирован на март 2021 года.

Чемпионы России получили автомобили и по 500 тыс. рублей, серебряные призеры - по 250 тыс. рублей.