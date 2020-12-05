Паслер: на чемпионате России по боксу в Оренбурге был ажиотажный спрос на билеты

ОРЕНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Около 2 тыс. зрителей присутствовали на каждом из боев чемпионата России по боксу среди мужчин, который завершился в субботу в Оренбурге. Об этом журналистам сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на пресс-конференции по итогам соревнований.

"С учетом того, что у нас на 4 тысячи зал, 50% - это 2 тысячи, поэтому несложно посчитать, перемножив на количество дней проведения чемпионата. Мы знали, что болельщики придут, даже в начале был ажиотаж, сложности с приобретением [билетов], потому что большее количество хотели прийти. Тем не менее со временем все устаканилось, поддержка, как мне показалось, была достаточная, мы ее ощущали. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что приходили и поддержали всех наших боксеров, боксеров всей страны", - сказал Паслер.

Безопасность проведения чемпионата, по словам Паслера, была одним из условий при подготовке мероприятия. Зрителям разрешили заполнять 50% мест в зале.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев уточнил, что региону было непросто взять ответственность и провести чемпионат страны в условиях пандемии. "Я благодарен Оренбургу, с этой задачей справились на 100%, я считаю, что другие регионы могут брать пример, как проводить турниры и не отменять. Спортсменам надо сегодня создавать условия", - сказал он.

Чемпионат России по боксу среди мужчин проходил в Оренбурге с 28 ноября по 5 декабря. Призовой фонд соревнований составил 10 млн рублей, также победители получили автомобили. Участниками чемпионата стали 309 спортсменов. Рассадка зрителей в спортивном комплексе "Оренбуржье" осуществлялась в шахматном порядке.