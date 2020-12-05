Саночница Демченко чувствует себя нормально после падения на трассе в Альтенберге

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российская саночница Виктория Демченко чувствует себя хорошо после тяжелого падения на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсменки Альберт Демченко.

В ходе первого заезда Демченко не смогла выйти из поворота, ее развернуло в воздухе, после чего она приземлилась на живот и ударилась головой о бортик. На второй заезд россиянка не вышла.

"С Викторией все в порядке. Она не вышла на старт второй попытки по причине большого отставания от остальных. Не было никакого смысла снова выходить", - сказал Альберт Демченко.

После первой попытки лидирует россиянка Татьяна Иванова.