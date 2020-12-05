"Крымтеплица" разгромила "Кызылташ" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. "Крымтеплица" обыграла "Кызылташ" со счетом 5:1 в гостевом матче 11-го тура чемпионата Крыма по футболу.

В составе победителей мячи забили Ленур Ахунов (9-я и 14-я минуты), Асланбек Сикоев (22), Никита Глушков (85) и Алексей Бабырь (88), у хозяев отличился Владислав Алексин (39).

В других матчах клуб "ТСК-Таврия" дома победил "Океан" (2:0), "Евпатория" на своем поле уступила "Гвардейцу" (1:2), а "Севастополь" в гостях обыграл клуб "Фаворит-ВД Кафа" (3:0).

"Севастополь" занимает первое место в таблице чемпионата с 25 очками. Следом идут "Крымтеплица" (24), "Гвардеец" (20), "Евпатория" (15), "ТСК-Таврия" (15), "Океан" (11), "Кызылташ" (8), "Фаворит-ВД Кафа" (7).

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь", в сезоне-2019/20 - "Евпатория".

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).