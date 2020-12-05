Саночница Иванова победила на этапе Кубка мира, Катникова - третья

Спортсменка в сумме за два заезда показала время 1 минуту 45,170 секунды, второе место заняла представительница Германии Натали Гайзенбергер (отставание 0,113 секунды). Третьей стала россиянка Екатерина Катникова (+0,200). Екатерина Батурина показала 17-й результат (+1,573).

Россиянка Виктория Демченко в ходе первого заезда не смогла выйти из поворота, ее развернуло в воздухе, после чего она приземлилась на живот и ударилась головой о бортик. На второй заезд россиянка не вышла. Позднее ее тренер Альберт Демченко сообщил ТАСС, что со спортсменкой все в порядке.

Иванова является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года, также в ее активе одна золотая, пять серебряных и две бронзовые награды чемпионатов мира.