Сергей Алексеев: "Акт Родченкова" может быть инструментом устранения соперников команд США

Так называемый акт Родченкова был подписан президентом США Дональдом Трампом. Он предусматривает уголовное преследование и штраф до $1 млн за допинговые сговоры на соревнованиях с участием американских спортсменов или спонсоров. Закон носит экстерриториальный характер, что вызывает опасения у Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Помимо своей справедливой цели борьбы с допингом, "акт Родченкова" может стать инструментом давления или даже устранения соперников американских сборных на международных соревнованиях, - сказал Алексеев. - Каждый борется за свою команду как может. Возбудить уголовное дело на основании каких-то подозрений, в том числе ошибочных, по американскому праву не сложно, и такое дело может в процессе расследования развалиться, но цель "выбить соперника из колеи" или даже временно арестовать в сотрудничестве с правоохранительными органами ряда стран-организаторов вполне достижима, если спортсмен и/или его окружение в связи с проведением соревнования с участием американских спортсменов будут заподозрены в допинговом сговоре".

Эксперт отметил, что подозреваемые могут быть также экстрадированы, если страна-организатор соревнований имеет с США договор о выдаче. "Олимпийская хартия Международного олимпийского комитета (МОК) и другие основополагающие документы олимпийского права провозглашают принцип автономии спорта, то есть невмешательства государств в международные спортивные отношения. Понятно, что этот принцип довольно относительный, но теоретически за его нарушение МОК может применить санкции против национального олимпийского комитета страны, в том числе в виде его временного отстранения и запрета участия его сборной в Олимпийских играх", - заметил Алексеев.

Собеседник агентства отметил, что с принятием "акта Родченкова" соревнования между спортсменами разных стран рискуют перерасти в соревнования правоохранительных и других органов власти. "Но согласно Олимпийской хартии, Олимпийские игры - это соревнования не между государствами, их органами или национальными спортивными организациями, а именно между спортсменами разных стран", - заметил он.