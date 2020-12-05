Сергей Алексеев: "Акт Родченкова" может быть инструментом устранения соперников команд США

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. "Акт Родченкова" может стать инструментом давления или даже устранения соперников американских сборных на международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.
Так называемый акт Родченкова был подписан президентом США Дональдом Трампом. Он предусматривает уголовное преследование и штраф до $1 млн за допинговые сговоры на соревнованиях с участием американских спортсменов или спонсоров. Закон носит экстерриториальный характер, что вызывает опасения у Всемирного антидопингового агентства (WADA).
"Помимо своей справедливой цели борьбы с допингом, "акт Родченкова" может стать инструментом давления или даже устранения соперников американских сборных на международных соревнованиях, - сказал Алексеев. - Каждый борется за свою команду как может. Возбудить уголовное дело на основании каких-то подозрений, в том числе ошибочных, по американскому праву не сложно, и такое дело может в процессе расследования развалиться, но цель "выбить соперника из колеи" или даже временно арестовать в сотрудничестве с правоохранительными органами ряда стран-организаторов вполне достижима, если спортсмен и/или его окружение в связи с проведением соревнования с участием американских спортсменов будут заподозрены в допинговом сговоре".
Эксперт отметил, что подозреваемые могут быть также экстрадированы, если страна-организатор соревнований имеет с США договор о выдаче. "Олимпийская хартия Международного олимпийского комитета (МОК) и другие основополагающие документы олимпийского права провозглашают принцип автономии спорта, то есть невмешательства государств в международные спортивные отношения. Понятно, что этот принцип довольно относительный, но теоретически за его нарушение МОК может применить санкции против национального олимпийского комитета страны, в том числе в виде его временного отстранения и запрета участия его сборной в Олимпийских играх", - заметил Алексеев.
Собеседник агентства отметил, что с принятием "акта Родченкова" соревнования между спортсменами разных стран рискуют перерасти в соревнования правоохранительных и других органов власти. "Но согласно Олимпийской хартии, Олимпийские игры - это соревнования не между государствами, их органами или национальными спортивными организациями, а именно между спортсменами разных стран", - заметил он.
"С точки зрения международного антидопингового регулирования и международного спортивного права "акт Родченкова" в части потенциального уголовного преследования иностранных граждан за пределами США в определенной мере может ослабить принцип единого свода антидопинговых правил для спортсменов по всему миру, принцип равных стартовых условий, равного доступа к занятиям спортом и спортивным соревнованиям и других основополагающих принципов международного спортивного права. Он будет способствовать не объединению вокруг ценностей спорта спортсменов разных стран мира, а расколу международного спортивного движения, может привести к злоупотреблениям, дискриминации, нарушениям права на труд, имущественных, репутационных и других прав спортсменов, тренеров и других субъектов спортивного движения", - заключил Алексеев.