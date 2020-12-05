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Биатлон

Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира

В гонке примут участие Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Александр Логинов

ТАСС, 5 декабря. Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав команды на мужскую эстафету в рамках второго этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Гонка пройдет 6 декабря, начало - 14:45 мск. На дистанцию выйдут Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

Женская эстафета стартует 5 декабря в 17:15 мск, в составе сборной России в гонке примут участие Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

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