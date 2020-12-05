Гарт: саночницы Иванова и Катникова вернулись в лидеры после неудачного старта на КМ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Медали Татьяны Ивановой и Екатериной Катниковой на втором этапе Кубка мира помогли российским саночницам вернуться в лидеры. Об этом ТАСС заявила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

В субботу Иванова завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в германском Альтенберге, Катникова стала третьей.

"Я сегодня очень счастлива, наши девочки - самые лучшие в мире. Наконец-то мы сумели вернуться обратно в лидеры после не самого успешного старта неделю назад в Иглсе, но я никогда не делаю поспешных выводов после первых стартов, и это правильно. Таня Иванова большая умница, но и Катя Катникова сегодня сумела доказать неслучайность двух своих золотых медалей домашнего чемпионата мира. Надеюсь, девчонки сегодня своим фееричным выступлением вдохновят наших мальчиков, которым стартовать завтра", - заявила Гарт.

Иванова является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года и чемпионкой мира - 2019. На счету Катниковой две золотые медали чемпионата мира 2020 года.