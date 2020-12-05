Московское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев". Голкипер Еременко отметился голевым пасом

ТАСС, 5 декабря. Московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграло уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:0. Матч прошел на "Уфа-Арене" в присутствии 2 665 зрителей.
Дублем отметился Дмитрий Яшкин (31-я и 48-я минуты), еще одну шайбу забросил Иван Муранов (49), которому ассистировал голкипер Александр Еременко. Это первое набранное очко в нынешнем сезоне для 40-летнего хоккеиста, всего на счету вратаря 8 ассистентских баллов в КХЛ.
В нынешнем сезоне команды уже встречались, матч прошел 14 ноября в Москве, тогда победа осталась за "Салаватом Юлаевым" (4:3 Б). Уфимцы в третий раз подряд проиграли бело-голубым на домашнем льду.
"Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 33 матчах. "Салават Юлаев" идет пятым на Востоке, имея в активе 43 очка после 35 игр. В следующем матче москвичи 9 декабря на выезде сыграют против одноименной команды из Минска, уфимцы 7 декабря примут магнитогорский "Металлург".
Также в субботу "Сочи" на выезде обыграл хабаровский "Амур" (3:2). Петербургский СКА в гостях победил челябинский "Трактор" (5:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|34
|21
|2
|2
|0
|3
|6
|112-71
|53
|2
|СКА
|34
|19
|1
|1
|3
|1
|9
|104-76
|46
|3
|Локомотив
|32
|15
|3
|2
|1
|3
|8
|89-58
|44
|4
|Динамо М
|33
|16
|3
|0
|2
|2
|10
|100-85
|42
|5
|Динамо Мн
|32
|12
|5
|2
|1
|2
|10
|90-82
|41
|6
|Йокерит
|26
|13
|2
|1
|1
|1
|8
|86-60
|34
|7
|Северсталь
|32
|10
|4
|2
|1
|1
|14
|70-89
|34
|8
|Спартак
|32
|10
|3
|1
|2
|4
|12
|83-92
|34
|9
|Витязь
|32
|10
|2
|3
|1
|1
|15
|90-94
|32
|10
|Сочи
|33
|8
|1
|0
|2
|4
|18
|63-105
|24
|11
|Динамо Р
|31
|2
|1
|1
|2
|3
|22
|54-100
|13
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|34
|17
|2
|4
|1
|3
|7
|105-78
|50
|2
|Авангард
|31
|19
|1
|0
|3
|3
|5
|91-59
|46
|3
|Трактор
|34
|18
|2
|1
|1
|1
|11
|90-73
|44
|4
|Металлург
|34
|16
|0
|4
|1
|3
|10
|93-79
|44
|5
|Салават Юлаев
|35
|13
|3
|4
|1
|2
|12
|100-94
|43
|6
|Автомобилист
|31
|13
|3
|1
|3
|3
|8
|93-85
|40
|7
|Торпедо НН
|32
|10
|2
|3
|1
|3
|13
|88-94
|34
|8
|Сибирь
|33
|13
|2
|0
|3
|0
|15
|85-90
|33
|9
|Барыс
|29
|9
|3
|1
|2
|3
|11
|63-76
|31
|10
|Амур
|35
|9
|3
|1
|2
|0
|20
|81-105
|28
|11
|Нефтехимик
|32
|8
|1
|1
|0
|0
|22
|73-118
|20
|12
|Куньлунь
|31
|6
|0
|0
|1
|3
|21
|67-107
|16