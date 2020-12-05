Московское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев". Голкипер Еременко отметился голевым пасом

ТАСС, 5 декабря. Московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграло уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:0. Матч прошел на "Уфа-Арене" в присутствии 2 665 зрителей.

Дублем отметился Дмитрий Яшкин (31-я и 48-я минуты), еще одну шайбу забросил Иван Муранов (49), которому ассистировал голкипер Александр Еременко. Это первое набранное очко в нынешнем сезоне для 40-летнего хоккеиста, всего на счету вратаря 8 ассистентских баллов в КХЛ.

В нынешнем сезоне команды уже встречались, матч прошел 14 ноября в Москве, тогда победа осталась за "Салаватом Юлаевым" (4:3 Б). Уфимцы в третий раз подряд проиграли бело-голубым на домашнем льду.

"Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 33 матчах. "Салават Юлаев" идет пятым на Востоке, имея в активе 43 очка после 35 игр. В следующем матче москвичи 9 декабря на выезде сыграют против одноименной команды из Минска, уфимцы 7 декабря примут магнитогорский "Металлург".

Также в субботу "Сочи" на выезде обыграл хабаровский "Амур" (3:2). Петербургский СКА в гостях победил челябинский "Трактор" (5:1).