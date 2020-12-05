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Футбол в России

Мещеряков: футболисты "Локомотива" уже забыли о последних неудачах

Железнодорожники в субботу обыграли "Рубин", четырьмя днями ранее они потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Председатель совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футболисты московского "Локомотива" забыли о последних неудачах и одержали важную победу над "Рубином". Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

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В субботу "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" со счетом 3:1 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Мы добыли важные три очка сегодня. Насколько я знаю, команда уже забыла о неудачах и готовится к следующей игре, - сказал Мещеряков. - Выступление в Лиге чемпионов пока не комментирую, но мы еще не закончили".

"Локомотив" в турнирной таблице РПЛ занимает пятое место с 28 очками в 17 матчах. Перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов клуб занимает последнее место в турнирной таблице квартета А, набрав 3 очка, команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

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