Награды в Альтенберге стали для главного тренера российских саночниц большим сюрпризом

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассчитывал на хорошее выступление женской команды на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге, однако золотая и бронзовая награды стали для него огромным сюрпризом. Об этом Чудинов сообщил ТАСС.

Татьяна Иванова стала первой в Альтенберге, второе место заняла представительница Германии Натали Гайзенбергер, третьей стала россиянка Екатерина Катникова.

"Я предполагал, что мы будем бороться за призовые места. Но что сразу две спортсменки выиграют медали, даже мыслей таких не было у меня. Хотя на тренировках девочки выглядели очень хорошо, поэтому мы были вправе рассчитывать здесь на высокие места", - заметил Чудинов.

"Катникова - большая молодец, она подтверждает, что ее победы на чемпионате мира в Сочи были неслучайными. Она очень неплохо выступила в Игльсе и сейчас в Альтенберге впервые в своей карьере выиграла медаль Кубка мира. И Таня Иванова, которая из-за чрезмерного желания победить неделю назад в Игльсе допустила ошибки, сегодня выступила выше всяких похвал", - продолжил собеседник ТАСС.

На первом этапе Кубка мира, который проходил в австрийском Игльсе с 28 по 29 ноября, Катникова заняла четвертое место, а Иванова - 20-е.

"Сейчас ко мне подошел Норберт Лох (главный тренер сборной Германии - прим. ТАСС), чтобы поздравить. Он сказал, что в этой ситуации мы все победители. Потому что соревнуемся в такое время и в таких условиях", - сообщил Чудинов.

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