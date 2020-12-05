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Футбол в России

"Спартак" разгромил "Тамбов" и вышел на первое место в таблице РПЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1, по дублю в составе москвичей сделали Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе
Футболисты "Спартака" Алекс Крал и Джордан Ларссон Станислав Красильников/ТАСС/Архив
Описание
Футболисты "Спартака" Алекс Крал и Джордан Ларссон
© Станислав Красильников/ТАСС/Архив

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл "Тамбов" со счетом 5:1 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена".

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Голами в составе москвичей отметились нападающие Джордан Ларссон (27-я и 83-я минуты), Эсекьель Понсе (64, 90+2) и Самуэль Жиго (87). У "Тамбова" забил нападающий Герман Онугха (65). Ларссон и Понсе делят первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата, на счету обоих игроков по восемь голов. Ларссон был признан лучшим игроком матча. Ряд футболистов "Тамбова" бойкотировал встречу из-за задолженности по зарплате.

Матч первого круга прошел в Саранске, победу в нем также одержали красно-белые (2:0). "Тамбов" не может победить на протяжении шести матчей, "Спартак" же не проигрывает четыре матча подряд.Несколько игроков "Тамбова" бойкотировали встречу из-за задолженности по зарплате.

"Спартак" после 17 матчей лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков, "Тамбов" идет на 14-й строчке, имея в своем активе 12 очков. В следующем туре красно-белые 12 декабря на выезде сыграют против "Сочи", "Тамбов" днем позже примет казанский "Рубин".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Спартак17105232-1735
2Зенит1695232-1232
3ЦСКА16102428-1232
4Ростов1692522-1629
5Локомотив1784519-1728
6Динамо1683522-1627
7Ахмат1674519-1825
8Сочи1666423-2224
9Рубин1773723-2524
10Краснодар1663724-1921
11Урал1647512-1519
12Химки1653818-2618
13Арсенал1635817-2714
14Тамбов17331112-2712
15Уфа16241013-2910
16Ротор1615107-258

 

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