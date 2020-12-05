"Спартак" разгромил "Тамбов" и вышел на первое место в таблице РПЛ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл "Тамбов" со счетом 5:1 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена".
Голами в составе москвичей отметились нападающие Джордан Ларссон (27-я и 83-я минуты), Эсекьель Понсе (64, 90+2) и Самуэль Жиго (87). У "Тамбова" забил нападающий Герман Онугха (65). Ларссон и Понсе делят первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата, на счету обоих игроков по восемь голов. Ларссон был признан лучшим игроком матча. Ряд футболистов "Тамбова" бойкотировал встречу из-за задолженности по зарплате.
Матч первого круга прошел в Саранске, победу в нем также одержали красно-белые (2:0). "Тамбов" не может победить на протяжении шести матчей, "Спартак" же не проигрывает четыре матча подряд.Несколько игроков "Тамбова" бойкотировали встречу из-за задолженности по зарплате.
"Спартак" после 17 матчей лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков, "Тамбов" идет на 14-й строчке, имея в своем активе 12 очков. В следующем туре красно-белые 12 декабря на выезде сыграют против "Сочи", "Тамбов" днем позже примет казанский "Рубин".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Спартак
|17
|10
|5
|2
|32-17
|35
|2
|Зенит
|16
|9
|5
|2
|32-12
|32
|3
|ЦСКА
|16
|10
|2
|4
|28-12
|32
|4
|Ростов
|16
|9
|2
|5
|22-16
|29
|5
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|19-17
|28
|6
|Динамо
|16
|8
|3
|5
|22-16
|27
|7
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|8
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|23-22
|24
|9
|Рубин
|17
|7
|3
|7
|23-25
|24
|10
|Краснодар
|16
|6
|3
|7
|24-19
|21
|11
|Урал
|16
|4
|7
|5
|12-15
|19
|12
|Химки
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|13
|Арсенал
|16
|3
|5
|8
|17-27
|14
|14
|Тамбов
|17
|3
|3
|11
|12-27
|12
|15
|Уфа
|16
|2
|4
|10
|13-29
|10
|16
|Ротор
|16
|1
|5
|10
|7-25
|8