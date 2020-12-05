Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира, россиянки - четвертые

ТАСС, 5 декабря. Сборная Швеции заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти. Спортсменки показали результат 1 час 12 минут 44,5 секунды, не пробежав на восьми огневых рубежах ни одного штрафного круга и использовав восемь дополнительных патронов.