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Биатлон

Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира, россиянки - четвертые

Второе место заняли француженки, третье - немки
Ханна Эберг EPA-EFE/MAURI RATILAINEN
Описание
Ханна Эберг
© EPA-EFE/MAURI RATILAINEN

ТАСС, 5 декабря. Сборная Швеции заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти. Спортсменки показали результат 1 час 12 минут 44,5 секунды, не пробежав на восьми огневых рубежах ни одного штрафного круга и использовав восемь дополнительных патронов.

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Второе место заняли представительницы Франции (отставание 9,6 секунды; 0 кругов + 9 патронов), третьей финишировала команда Германии (+43,9; 0+12).

Сборная России в составе Евгении Павловой, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла четвертое место (+2.31,3; 2+9).

Этап Кубка мира в Контиолахти завершится в воскресенье мужской эстафетой и женской гонкой преследования.

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