Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира, россиянки - четвертые

ТАСС, 5 декабря. Сборная Швеции заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти. Спортсменки показали результат 1 час 12 минут 44,5 секунды, не пробежав на восьми огневых рубежах ни одного штрафного круга и использовав восемь дополнительных патронов.
Второе место заняли представительницы Франции (отставание 9,6 секунды; 0 кругов + 9 патронов), третьей финишировала команда Германии (+43,9; 0+12).
Сборная России в составе Евгении Павловой, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла четвертое место (+2.31,3; 2+9).
Этап Кубка мира в Контиолахти завершится в воскресенье мужской эстафетой и женской гонкой преследования.