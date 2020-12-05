Прядкин: "Тамбов" не должен был доводить ситуацию до бойкота матча со "Спартаком"

ТАСС, 5 декабря. Руководство футбольного клуба "Тамбов" не имело права доводить ситуацию до бойкота матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака". Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Руководители клуба не имели права доводить ситуацию до бойкота матча против "Спартака" со стороны некоторых игроков и подвергать угрозе целостность соревнования, - сказал Прядкин. - Футбольный клуб "Тамбов" должен осознавать ответственность перед болельщиками и другими командами РПЛ".

"Вместе с тем и игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип. Есть цивилизованные механизмы, чтобы требовать выплаты заработной платы, например, обращение в палату по разрешению споров. Лига со своей стороны всегда выполняла перед "Тамбовом" все финансовые обязательства и шла навстречу, понимая сложности, с которыми столкнулся клуб", - добавил он.

Ранее стало известно, что ряд игроков "Тамбова" бойкотировал субботний матч со "Спартаком" (1:5) из-за долгов по зарплате. По словам Прядкина, лига призвала "Тамбов" как можно скорее найти выход из положения. "Во время зимней паузы руководство лиги намерено обсудить антикризисный план со всеми заинтересованными сторонами", - отметил он.