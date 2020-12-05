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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянка Сергеева выиграла первый в истории этап Мировой серии в монобобе

В 2018 году одиночные соревнования бобслеисток были включены в программу Олимпиады-2022

ТАСС, 5 декабря. Российская бобслеистка Надежда Сергеева выиграла первый в истории этап Мировой серии в монобобе. Соревнования прошли в германском Винтерберге.

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Спортсменка по итогам двух попыток показала результат 2 минуты 0,27 секунды. Второе место заняла Мартина Фонтаниве из Швейцарии (2.00,35), третьей стала австрийка Катрин Байерль (2.00,80).

Сергеева из-за карантина в сборной России по бобслею пропустила два первых этапа Кубка мира, которые проходили в латвийской Сигулде.

Следующие одиночные соревнования бобслеисток пройдут 12 декабря в австрийском Инсбруке.

Исполком Международной федерации бобслея и скелетона принял решение включить индивидуальные соревнования бобслеисток в программу Кубка мира сезона-2020/21. В 2018 году одиночные соревнования женщин в бобслее были включены в программу Олимпиады-2022 в Пекине.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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