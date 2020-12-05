Тарасова навала короткую программу Валиевой на Кубке России близкой к совершенству

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Камила Валиева на пятом этапе Кубка России исполнила практически идеальную по сложности короткую программу, которая доставила наслаждение всем зрителям. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова.

Чемпионка мира среди юниоров в короткой программе показала баллы выше мирового рекорда. Судьи оценили прокат Валиевой в 86,2 балла. Рекорд не будет ратифицирован, поскольку соревнования проходили не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

"Для нее и для ее тренеров сегодня очень приятный день, это начало совершенно нового периода, - сказала Тарасова. - Она сделала почти максимально сложную программу, с чем я ее поздравляю. Мы наслаждались ее короткой программой, которая близка к совершенству".

Валиева впервые на соревнованиях исполнила тройной аксель. 14-летняя фигуристка ошиблась на выезде с прыжка. "Сегодня она впервые пошла на тройной аксель, причем сделала его с двумя поднятыми руками. С ошибкой, но сделала", - отметила специалист.

Произвольную программу женщины покажут в воскресенье. Мировой рекорд в короткой программе принадлежит другой россиянке - Алене Косторной (85,45 балла), которая пропускает пятый этап Кубка России в связи с болезнью.