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Фигурное катание

Тарасова навала короткую программу Валиевой на Кубке России близкой к совершенству

По мнению заслуженного тренера России, выступление фигуристки станет "началом совершенно нового периода"
Татьяна Тарасова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Камила Валиева на пятом этапе Кубка России исполнила практически идеальную по сложности короткую программу, которая доставила наслаждение всем зрителям. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова.

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Чемпионка мира среди юниоров в короткой программе показала баллы выше мирового рекорда. Судьи оценили прокат Валиевой в 86,2 балла. Рекорд не будет ратифицирован, поскольку соревнования проходили не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

"Для нее и для ее тренеров сегодня очень приятный день, это начало совершенно нового периода, - сказала Тарасова. - Она сделала почти максимально сложную программу, с чем я ее поздравляю. Мы наслаждались ее короткой программой, которая близка к совершенству".

Валиева впервые на соревнованиях исполнила тройной аксель. 14-летняя фигуристка ошиблась на выезде с прыжка. "Сегодня она впервые пошла на тройной аксель, причем сделала его с двумя поднятыми руками. С ошибкой, но сделала", - отметила специалист.

Произвольную программу женщины покажут в воскресенье. Мировой рекорд в короткой программе принадлежит другой россиянке - Алене Косторной (85,45 балла), которая пропускает пятый этап Кубка России в связи с болезнью.

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