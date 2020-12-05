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Футбол в России

Тренер "Тамбова" не уговаривал бойкотировавших матч со "Спартаком" игроков выйти на поле

Ряд футболистов не вышел на матч против "Спартака" из-за долгов по зарплате

ТАСС, 5 декабря. Тренерский штаб футбольного клуба "Тамбов" не уговаривал игроков, бойкотировавших матч 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со "Спартаком", поменять свое решение. Об этом в эфире канала "Матч Премьер" рассказал главный тренер команды Сергей Первушин.

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Ряд игроков "Тамбова" бойкотировал субботний матч со "Спартаком" (1:5) из-за долгов по зарплате.

"Это было их принципиальное решение, мы не стали их дергать. Для этого (привлечения внимания к ситуации - прим. ТАСС) и делалось, мы разговаривали, предупреждали", - сказал Первушин.

"Нам нужна рука помощи от губернатора, так не отворачиваются от команды. Ни к кому из игроков претензий нет, на фоне "Спартака" команда смотрелась нормально", - отметил Первушин.

В следующем туре "Тамбов" 13 декабря примет казанский "Рубин".

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