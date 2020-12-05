Призер ОИ боксер Никитин успешно вернулся на ринг после проигрыша Конлану в бою-реванше

ТАСС, 5 декабря. Бронзовый призер Олимпийских игр российский боксер Владимир Никитин выиграл первый поединок после поражения от ирландца Майкла Конлана в бою-реванше. В рейтинговом 8-раундовом поединке весовой категории до 57,15 кг, прошедшем в Екатеринбурге, он победил украинца Александра Егорова единогласным решением судей.

Российский боксер Никитин уверен, что его победа над Конланом на ОИ-2016 была честной

В послужном списке 30-летнего Никитина теперь четыре победы (ни одного нокаута) и одно поражение. Россиянин вернулся на ринг спустя год после первого поражения в карьере от Майкла Конлана решением судей. Ирландец взял реванш у Никитина за проигрыш в четвертьфинале Олимпийских игр 2016 года. Тот бой и решение судей относительно победителя вызвали скандальную реакцию боксерского сообщества и самого ирландского спортсмена, впоследствии Конлан неоднократно говорил о том, что судьи совершили ошибку, отдав победу Никитину.

Никитин перешел в профессиональный бокс летом 2018 года, подписав контракт с американской промоутерской компанией Top Rank. Поединок против Егорова прошел на турнире российской промоутерской компании RCC Boxing Promotion. Никитин, помимо бронзы Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, имеет в активе серебро чемпионата мира и бронзу первенства Европы.

32-летний Егоров потерпел четвертое поражение при 20 победах (10 нокаутом) и одной ничьей.