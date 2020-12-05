Тедеско хотел бы, чтобы футболисты Ещенко и Ребров продлили контракты со "Спартаком"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско хотел бы, чтобы защитник Андрей Ещенко и вратарь Артем Ребров продлили контракты с клубом. Об этом он рассказал журналистам.

По информации портала Transfermarkt, контракты 36-летних Ещенко и Реброва рассчитаны до конца текущего сезона.

"Я хотел бы продлить контракты с Андреем и Артемом, но мы это будем обсуждать позднее. Оба для нас важны, они больше, чем игроки, - сказал Тедеско. - Ещенко играет немного, 30 минут и чуть больше, но это верхушка айсберга, и люди не видят то, что происходит за кулисами. Мы зачастую проводим с игроками больше времени, чем с семьями".

"Плюс не забываем о качестве футболистов. То, как Ещенко работает на тренировках, просто здорово. Из 10 подач с флангов восемь находят игроков", - добавил он.

Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года, а Ещенко - с 2016-го. В составе красно-белых в 2017 году оба стали чемпионами России и обладателями суперкубка.

"Спартак" обыграл в 17-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги "Тамбов" со счетом 5:1. "Начало матча мы провели не очень хорошо, в первом тайме мы первые 15-20 минут теряли часто мячи, после этого стали играть лучше. Меня расстроил результат после первого тайма, поскольку надо лучше распоряжаться обилием моментов. Во втором тайме мы стали играть лучше, для нас типичным был пропуск гола после быстрой атаки соперника, но мы рады трем очкам", - отметил Тедеско.