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Зимние олимпийские виды спорта

Российская фристайлистка Смирнова стала третьей в могуле на этапе Кубка мира

Победительницей стала француженка Перрин Лаффонт

ТАСС, 5 декабря. Россиянка Анастасия Смирнова заняла третье место в дисциплине "могул" на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в финской Руке.

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Спортсменка показала результат 74,27 балла. Победительницей стала француженка Перрин Лаффонт (79,18), второе место у американки Джейлин Кауф (75,74). Еще одна представительница России Виктория Лазаренко стала 16-й, Анастасия Первушина - 22-й, Екатерина Огнева - 27-й.

В мужских соревнованиях победу одержал японец Икума Хорисима (80,86), вторым стал швейцарец Марко Таде (78,93), третьим - швед Людвиг Фьялльстрём (76,09). Лучшим из россиян стал Никита Андреев, показавший восьмой результат (73,29), Андрей Махнев занял 16-е место, Никита Новицкий - 24-е, Максим Кудрявцев - 40-е, Артем Шульдяков - 51-е, Никита Паркачев - 52-е.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Швеции 11-13 декабря.

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