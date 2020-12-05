Тренер "Спартака" Тедеско сказал, что продолжает доверять футболисту Урунову

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что "Спартаку" поступило предложение о трансфере Урунова от "Рубина".

"Урунов является нашим игроком, и я считаю, что он может играть и расти как игрок. В конце концов, "Спартак" решает, что будет с предложением по поводу других клубов. Вы знаете его историю в клубе, что он вышел в старте с "Зенитом", и это был признак доверия с моей стороны. Потом он получил травму, восстановился, снова травмировался", - сказал Тедеско.

"Последние недели он тренировался, вышел сейчас на поле. Мы доверяем ему, и он должен бороться за свое место. Я не тренер, который дает всего лишь один шанс. В случае с Остоном ему мешали травмы", - отметил он.

19-летний узбекистанский полузащитник, перешедший в "Спартак" летом из "Уфы", провел за команду в Российской премьер-лиге семь матчей, из которых один начал в стартовом составе.