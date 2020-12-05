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Футбол в России

Спортдиректор "Тамбова" отметил поддержку Прядкина в ситуации с бойкотом футболистов

Павел Худяков рассказал, что президент лиги был в курсе финансовых проблем клуба

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков отметил поддержку, которую Российская премьер-лига в лице ее президента Сергея Прядкина оказывает клубу. Об этом он рассказал ТАСС.

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Ранее Прядкин в своем заявлении заметил, что руководство клуба не должно было доводить ситуацию до бойкота, который объявил ряд игроков команды из-за задолженности перед ними.

"Мы всегда с ним на связи, о том, какая тут ситуация, он был в курсе. Есть футболисты, у них есть семьи, дети… Никаких подвижек не было и нет - поэтому такая ситуация и произошла. Если бы они были, можно было бы найти какой-то компромисс", - сказал Худяков.

"За все это время (три недели после появления информации о возможном бойкоте частью игроков "Тамбова" матча против "Спартака" - прим. ТАСС) никто из руководителей нашего региона с нами не связался. Сергей Геннадьевич старается и помогает, но здесь все зависит не от него", - добавил он.

"Тамбов" в следующем туре 11 декабря примет казанский "Рубин".

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