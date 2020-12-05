Арман Дюплантис и Юлимар Рохас признаны лучшими атлетами мира в 2020 году

ТАСС, 5 декабря. Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис и выступающая в тройном прыжке венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас признаны лучшими атлетами 2020 года Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Церемония вручения наград прошла в онлайн-формате в субботу. Награду за тренерские достижения получили Хелена и Грег Дюплантис, родители Армана Дюплантиса. Президентская премия была присвоена победителю, серебряному и бронзовому призерам Олимпийских Игр 1968 года в беге на 200 м Томми Смиту, Питеру Норману и Джону Карлосу. Польская легкоатлетическая федерация была признана лучшей организацией года.

Также в нынешнем году была учреждена премия Covid Inspiration Award (вдохновление на борьбу с пандемией коронавируса), за победителя которой голосовали болельщики со всего мира. Ее получил турнир Ultimate Garden Clash, который придумал французский олимпийский чемпион в прыжках с шестом Рено Лавиллени. Он проходил в онлайн-формате.

Всего кандидатами на мужскую награду были 10 спортсменов, среди которых американский бегун на 800 м Донаван Брейзер, марафонцы из Уганды Джошуа Чептегеи и Джейкоб Киплимо, кенийский бегун на средние дистанции Тимоти Черуйот, американский толкатель ядра Райан Краузер, американский спринтер Ноа Лайлз, норвежский барьерист Карстен Вархольм, немецкий метатель копья Йоханнес Феттер и швед Даниэль Шталь, специализирующийся в метании диска.

Кроме Рохас, на звание лучшей легкоатлетки претендовали эфиопка Летесенбет Гидей, которая установила мировой рекорд на дистанции 5 000 м (14 минут 6,62 секунды) и ставшая второй на той же дистанции на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, нидерландка Сифан Хассан, установившая мировой рекорд в часовом беге (18 930 м) и рекорд Европы на дистанции 10 000 м (29.36,67), кенийка Перес Джепчирчир, которая дважды побила мировой рекорд в полумарафоне среди женщин (1:05.34 и 1:05.16) и стала чемпионкой мира в этой дисциплине, а также Элейн Томпсон-Хера из Ямайки, установившая лучший результат в сезоне в беге на 100 м (10,85 с) и выигравшая семь стартов на этой дистанции.

Награды лучшим атлетам мира по версии World Athletics вручаются с 1988 года. В 2019 году их получили кенийский бегун Элиуд Кипчоге и американская бегунья Далайла Мухаммад.

Достижения Дюплантиса и Рохас

В феврале 2020 года Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом (6,18 м) на международном турнире в Глазго (за одну неделю он дважды улучшил достижение). В сентябре он побил на один сантиметр установленный в 1994 году Сергеем Бубкой рекорд на открытых площадках (6,15 м). 21-летний швед является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, также на его счету победа на европейском первенстве 2018 года.

Рохас побила мировой рекорд в тройном прыжке в помещении (15,43 м) и выиграла четыре старта в сезоне-2020. Также в активе 25-летней спортсменки серебряная награда Олимпийских игр - 2016, две победы на чемпионатах мира.