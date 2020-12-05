Газизов рассказал, что "Рубин" интересуется футболистом "Спартака" Уруновым

ТАСС, 5 декабря. Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов рассказал о том, что казанский "Рубин" заинтересован в приобретении полузащитника Остона Урунова. Комментарий функционера приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Газизов сообщил, что "Рубин" прислал в "Спартак" предложение о трансфере узбекистанского футболиста.

19-летний Урунов стал игроком московского клуба в августе 2020 года, перейдя из "Уфы". В нынешнем сезоне на его счету восемь матчей за красно-белых, в которых он отметился одним забитым голом.