Профсоюз находится в контакте с РФС по вопросу долгов по зарплате в "Тамбове"

Ранее в субботу президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отметил, что руководство клуба не должно было доводить ситуацию до бойкота рядом игроков субботнего матча 17-го тура Тинькофф-РПЛ со "Спартаком" (1:5).

"Прядкин говорит не о неправомерности бойкота, а о том, что до этого не надо было доводить, к игрокам в меньшей степени предъявляет претензии, - сказал Зотов. - Есть цивилизованный способ, обращение в палату по разрешению споров, но здесь ситуация доведена до отчаяния, и иногда, чтобы привлечь внимание, к сожалению, приходится прибегать к таким способам. Целостность соревнования может быть нарушена, если клуб снимется с чемпионата, сейчас надо думать об этом".

"Сейчас важно думать о целостности чемпионата и о том, чтобы сохранить "Тамбов". Мы в контакте с РФС по этому поводу, надеюсь, что с РПЛ у нас тоже будет общение. Я бы, честно говоря, не ждал паузы и начинал бы над этим работать. Мы уже обсуждаем эту тему с РФС и готовы вести диалог с Сергеем Геннадьевичем", - добавил глава ОПСФ.

"Сейчас в первую очередь нужно решить вопрос с долгами перед персоналом клуба. Нужно разрешить эту ситуацию и параллельно решать, что стратегически "Тамбову" делать дальше, чтобы сохранить целостность соревнований и чтобы команда не снялась в зимнюю паузу", - подчеркнул собеседник агентства.