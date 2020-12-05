Россиянин Климов занял седьмое место на этапе КМ по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле

ТАСС, 5 декабря. Российский прыгун с трамплина Евгений Климов стал седьмым на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле.

По сумме двух попыток он набрал 230,5 балла, после первой попытки Климов шел пятым. Победу одержал норвежец Халвор Эгнер Гранеруд (270,0), вторым стал австриец Даниэль Хубер (255,7), третье место занял еще один норвежец Роберт Йоханссон (254,1), который после первого прыжка шел 25-м. Лидировавший после первой попытки немец Маркус Айзенбихлер сорвал второй прыжок и завершил соревнования на 28-м месте. Россиянин Михаил Назаров стал 25-м (212,1), Роман Трофимов - 27-м (197,8). Четверо россиян не сумело пробиться во вторую попытку по итогам первой, еще один был дисквалифицирован за несоответствие правилам костюма. Четырехкратный чемпион Олимпийских игр из Швейцарии Симон Амманн также не смог квалифицироваться во вторую попытку.

Гранеруд одержал вторую победу в Кубке мира в карьере, также она стала второй подряд в текущем сезоне. Йоханссон установил рекорд трамплина, прыгнув на 142,5 метра, он выиграл вторую попытку. Климов показал лучший результат в карьере на домашнем этапе.

Климову 26 лет, он является единственным в истории советского и российского спорта прыгуном на лыжах с трамплина, одержавшим победу на этапе Кубка мира. Это произошло на стартовом этапе сезона-2018/19, в том же сезоне он один раз поднялся на вторую позицию на подиуме.

В общем зачете Кубка мира лидирует Гранеруд, набравший 300 очков. Вторым идет Айзенбихлер (283), третьим - поляк Давид Кубацкий (144).

Этап Кубка мира в Тагиле завершится в воскресенье.